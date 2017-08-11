Кировск получил 48 млн рублей из областного бюджета на строительство транспортной развязки

15 Августа 2017 года, 15:00

КИРОВСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставило администрации Кировска очередную субсидию из областного бюджета в размере более 48 млн рублей на строительство транспортной кольцевой развязки на въезде в город. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором.

Работы по реконструкции транспортной развязки ведутся в рамках соглашения о предоставлении федеральной субсидии региональному бюджету на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», заключенного в 2017 году между Федеральным агентством по туризму и правительством Мурманской области. Стоимость указанных работ составляет около 150 млн рублей, из них около 70 млн выделено из регионального бюджета.

В начале лета администрация Кировска заключила контракт с ООО «Мурманавтодор». В настоящее время выполняются работы по переносу инженерных сетей и устройству насыпи земляного полотна. Срок завершения контракта 31 октября 2017 года.