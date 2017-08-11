На Северном флоте завершена подготовка к форуму «АРМИЯ-2017»

15 Августа 2017 года, 15:51

СЕВЕРОМОРСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте завершена подготовка к участию в военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017», который стартует в Вооруженных Силах России через неделю.

В Североморске на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ развёрнут информационно-демонстрационный кластер военной наземной и воздушной техники и надводных кораблей Северного флота.

Гости и участники форума смогут увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты флота, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

В Сафоново подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники Северного флота. Здесь развёрнута историческая военная авиационная техника, историческая техника бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны, в том числе поднятая силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленная флотскими специалистами.

«Во время работы форума впервые будет отработан новый формат динамических показов, в ходе которых будут продемонстрированы элементы материально-технического обеспечения сил флота, восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, развертывание корабельных сил в акватории Кольского залива», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В Североморске на Приморской площади и в посёлке Сафоново на территории Музея Военно-воздушных сил готовы к развёртыванию пункты по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части флота.