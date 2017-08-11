Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Парад необычных ливрей в Пулково Парад необычных ливрей в Пулково
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
 
 

Видеоновости16+

В Териберке «Моржи» и «Отморозки» проплыли милю в Баренцевом море
 
 
 
 

Курсы валют 15.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6789
-0,3900
1 USD
Доллар США
59,7990
-0,3883
1 EUR
Евро
70,6645
-0,0857
10 NOK
Норвежских крон
75,3649
0,0027
10 SEK
Шведских крон
73,5924
-0,2625
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
4.6 м/с
давление 761.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

В Пулково состоялся парад необычных ливрей
15 Августа 2017, 08:46
В Пулково состоялся парад необычных ливрей
В рыбе из Мурманской области обнаружено превышение нормы содержания мышьяка
14 Августа 2017, 18:00
В рыбе из Мурманской области обнаружено превышение нормы содержания мышьяка
Яндекс обновляет панорамы Мурманска на картах
14 Августа 2017, 08:00
Яндекс обновляет панорамы Мурманска на картах
На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
11 Августа 2017, 14:43
На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
 
 
 
 

Самое читаемое

В Кировске горит трансформаторная подстанция
14 Августа 2017, 17:36
В рыбе из Мурманской области обнаружено превышение нормы содержания мышьяка
14 Августа 2017, 18:00
Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
15 Августа 2017, 09:10
Рыбопромышленники предпочитают ремонтировать суда в Архангельске
14 Августа 2017, 17:15
Экологический взвод Северного флота собрал более 215 тонн лома
14 Августа 2017, 17:00
Разыскиваемая три недели пенсионерка найдена погибшей
15 Августа 2017, 13:01
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника
 
 
 
 
15 Августа 2017 года, 16:28

Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника


РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа «Борей-А» и 885 «Ясень-М» превратятся в «черные дыры» для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника. Они станут практически неразличимыми для гидроакустических станций. Эти уникальные возможности субмарины получили благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства.

Уникальные российские насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ). Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, новые бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей ВМФ.

«Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия, — рассказал исполнительный директор ЛГМ Роман Пыхтин. — Все насосы отвечают четвертой категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана».

НТЦ «Гидротехника» (Кишинёв) с 1962 года поставлял насосные системы для советского и российского Военно-морского флота. До последнего времени молдавская продукция закупалась для всех строящихся кораблей российского ВМФ. Насосы ЛГМ — полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром пятирублевую монету.

В настоящее время в интересах ВМФ строятся атомные подводные лодки «Борей-А» (пять штук) и «Ясень-М» (шесть штук) по новым проектам. Их особенность — использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли пятого поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно российского производства.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Андрей Сысоев проверил детсад, где создана единственная в области группа для детей с нарушениями слуха
2.
На Северном флоте завершена подготовка к форуму «АРМИЯ-2017»
3.
Кировск получил 48 млн рублей из областного бюджета на строительство транспортной развязки
4.
Сотрудники Росгвардии задержали «судно-нарушитель» в акватории Кольского залива
5.
Грузооборот порта Мурманск за шесть месяцев 2017 года составил 30,4 млн тонн
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта