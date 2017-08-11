Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника

15 Августа 2017 года, 16:28

РОССИЯ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа «Борей-А» и 885 «Ясень-М» превратятся в «черные дыры» для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника. Они станут практически неразличимыми для гидроакустических станций. Эти уникальные возможности субмарины получили благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства.

Уникальные российские насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ). Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, новые бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей ВМФ.

«Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия, — рассказал исполнительный директор ЛГМ Роман Пыхтин. — Все насосы отвечают четвертой категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана».

НТЦ «Гидротехника» (Кишинёв) с 1962 года поставлял насосные системы для советского и российского Военно-морского флота. До последнего времени молдавская продукция закупалась для всех строящихся кораблей российского ВМФ. Насосы ЛГМ — полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром пятирублевую монету.

В настоящее время в интересах ВМФ строятся атомные подводные лодки «Борей-А» (пять штук) и «Ясень-М» (шесть штук) по новым проектам. Их особенность — использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли пятого поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно российского производства.