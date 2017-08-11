Андрей Сысоев проверил детсад, где создана единственная в области группа для детей с нарушениями слуха

15 Августа 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается модернизация дошкольных учреждений. В летний период ремонтные работы велись во всех детских садах.

Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев побывал в одном из них и оценил готовность учреждения. В детском саду №97 (ул. Трудовых резервов, 7) заменены все оконные блоки, установлено видеонаблюдение, выполнен ремонт вентиляции в пищеблоке и системы горячего водоснабжения.

«Одна из основных задач муниципалитета – обеспечить подготовку образовательных организаций к новому учебному году. За лето проведена большая работа, сегодня все учреждения проходят серьезную проверку», – отметил глава администрации Андрей Сысоев.

Кроме того, в рамках проекта «Доступная среда» в детском саду заменены полы и приобретено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении создана единственная в Мурманской области группа для детей с нарушениями слуха.

«Приобретена инфракрасная беспроводная система усиления звука. Она сможет настраиваться на слуховые аппараты наших воспитанников, гасить посторонние шумы и создавать комфортную звуковую среду в группе», – рассказала заведующая детским садом №97 Галина Галыгина.

В прошлом году учреждение стало победителем в региональном конкурсе на получение грантов в номинации «Детский сад будущего». Благодаря чему были закуплены световые столы и мультимедийный дисплей для обучения технике рисования песком. Такие творческие занятия помогают детям с нарушениями слуха адаптироваться в среде сверстников.

АГМ