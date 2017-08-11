Юные яхтсмены соревновались в Мончегорске

МОНЧЕГОРСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске прошло Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника, сообщает ГТРК Мурман.
В соревнованиях принимали участие самые юные яхтсмены Заполярья на яхтах класса «Оптимист». Роман Молчановский – абсолютный победитель в своем классе.
Участвовали также яхты класса «Кадет». По итогам пяти гонок победителем стал экипаж детско-юношеской спортивной школы №1 Мончегорска.
Впереди Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок луча». Он пройдет с 24 по 27 августа в Мончегорске.