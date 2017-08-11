Обновленная библиотека готовится к открытию

15 Августа 2017 года, 19:01

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Завершается ремонт информационного интеллект-центра на улице Свердлова, 8/6. Совсем скоро обновленная библиотека примет у себя читателей всех возрастов.

На сегодняшний день в помещении полностью завершен ремонт: заменены конвекторы и системы отопления, уложена кафельная плитка, покрашены стены, установлены светодиодные светильники. Также обновлена система вентиляции, а старые окна заменены на современные стеклопакеты, сделана перепланировка.

«Мы пошли по пути оптимизации пространства, помещение будет поделено на две зоны: отдел обслуживания детей и информационный отдел, — рассказала директор Центральной городской библиотеки Мурманска Светлана Исаева, — работы еще продолжаются, окончен только косметический ремонт, впереди нам предстоит сборка мебели и прокладка сети для будущих автоматизированных рабочих мест с пятью компьютерами, которые будут иметь доступ к интернету. Уверены, что нашим читателям здесь будет уютно и удобно».

Ремонт — не единственное обновление, пополнится и фонд библиотеки: более 1100 экземпляров — только новых книг, общий фонд филиала — порядка 15 тысяч.

Пользователями филиала являются более 2000 человек, из них 330 детей. Работа интеллект-центра направлена на развитие семейного чтения. Обновленная библиотека откроется в сентябре.

АГМ