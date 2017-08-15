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Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске на день отключат вещание
 
 
 
 
15 Августа 2017 года, 18:30

В Мурманске на день отключат вещание


МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что в один из дней с 17 по 21 августа с 9:00 до 16:00 возможны отключения.

Телевизионные передатчики: «1 Канал», «Россия 1+Мурман», «Россия К», «НТВ», «5 канал», «Матч-ТВ», «Звезда», «ТВ-центр», «ЧЕ», «Дисней», «ТВ-21+СТС», 1 мультиплекс, 2 мультиплекс.
Радиовещательные передатчики: 67,22 мГц – «Радио России+Мурман», 103,50 мГц – «Маяк», 103,00 мГц – «Наше Радио», 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио», 106,00 мГц – «Дорожное Радио», 88,00 мГц – «Звезда».

 

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  • Какое интригующее сообщение! Сиди теперь у правдоящика с 17 по 21 августа с 9:00 до 16:00, жди и бойся!
 
 
 
 
 
 
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