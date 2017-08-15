В Мурманске на день отключат вещание

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной телерадиовещательный передающий центр сообщает, что в один из дней с 17 по 21 августа с 9:00 до 16:00 возможны отключения.
Телевизионные передатчики: «1 Канал», «Россия 1+Мурман», «Россия К», «НТВ», «5 канал», «Матч-ТВ», «Звезда», «ТВ-центр», «ЧЕ», «Дисней», «ТВ-21+СТС», 1 мультиплекс, 2 мультиплекс.
Радиовещательные передатчики: 67,22 мГц – «Радио России+Мурман», 103,50 мГц – «Маяк», 103,00 мГц – «Наше Радио», 104,50 мГц – «Пауэр Хит Радио», 106,00 мГц – «Дорожное Радио», 88,00 мГц – «Звезда».
АГМ