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Главная » НОВОСТИ » Молодёжь Мурманска приглашают на форум будущих лидеров Баренцева региона
 
 
 
 
15 Августа 2017 года, 20:06

Молодёжь Мурманска приглашают на форум будущих лидеров Баренцева региона


МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В сентябре 2017 года в Мурманске состоится Российско-норвежский форум в рамках проекта «Будущие лидеры Баренцева Региона 2.0».

В настоящее время идёт поиск активной молодежи из Мурманска.

 

Программа форума будет включать в себя ряд интересных мероприятий для молодежи:

- политическая дискуссия (проблемы и перспективы для молодежи Баренцева региона);
- семинары по предпринимательству;
- бизнес-игры;
- Баренц-викторина;
- визит в Генеральное консульство Королевства Норвегия;
- спортивные мероприятия на открытом воздухе и многое другое.

 

Самые активные участники получат возможность принять участие во втором этапе проекта ноябре в норвежских городах Тромсё и Сенья.


Требования к участию:

- молодость (от 18 до 25 лет) и амбициозность;
- проживание в городе Мурманске;
- знание английского языка на уровне intermediate.
Также приветствуется опыт участия в международных проектах или волонтерский опыт

 

Для участия в программе необходимо подать заявку. Крайний срок подачи заявок – 28 августа 2017 года

 

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