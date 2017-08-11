Молодёжь Мурманска приглашают на форум будущих лидеров Баренцева региона

15 Августа 2017 года, 20:06

МУРМАНСК/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – В сентябре 2017 года в Мурманске состоится Российско-норвежский форум в рамках проекта «Будущие лидеры Баренцева Региона 2.0».

В настоящее время идёт поиск активной молодежи из Мурманска.

Программа форума будет включать в себя ряд интересных мероприятий для молодежи:

- политическая дискуссия (проблемы и перспективы для молодежи Баренцева региона);

- семинары по предпринимательству;

- бизнес-игры;

- Баренц-викторина;

- визит в Генеральное консульство Королевства Норвегия;

- спортивные мероприятия на открытом воздухе и многое другое.

Самые активные участники получат возможность принять участие во втором этапе проекта ноябре в норвежских городах Тромсё и Сенья.





Требования к участию:

- молодость (от 18 до 25 лет) и амбициозность;

- проживание в городе Мурманске;

- знание английского языка на уровне intermediate.

Также приветствуется опыт участия в международных проектах или волонтерский опыт

Для участия в программе необходимо подать заявку. Крайний срок подачи заявок – 28 августа 2017 года