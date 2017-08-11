В Мурманской области будет тепло

16 Августа 2017 года, 08:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие дни погоду в регионе будут определять серия циклонов и антициклон. В этот период ожидается тёплая, но дождливая погода. Сегодня по области – переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +14…+19°.

В Мурманске сегодня облачная с прояснениями погода, в первой половине дня возможен дождь. Вторая половина суток будет малооблачной и ясной. Ветер западный – юго-западный 3-8 м/с. Воздух прогреется до +18°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 1953 году (+24,9°), а самым холодный (+2,7°) – в 1929.