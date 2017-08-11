Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа

16 Августа 2017 года, 08:48

МУРМАНСК/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Прибытие самолёта авиакомпании Red Wings, выполняющего рейс RWZ-617 Москва (Домодедово) – Мурманск ожидается ориентировочно в 16:00 (по расписания – в 12:00). Об этом «Би-порту» сообщили в администрации аэропорта Мурманска.



«В связи с поздним прибытием воздушного судна под рейс, вылет обратного рейса в Москву переносится ориентировочно на 16:45», – добавили собеседники агентства.

Ранее авиакомпания «Red Wings возобновила дневной рейс на московском направлении, который был отменён решением перевозчика, что вызвало возмущение у мурманчан и стало объектом контроля со стороны губернатора Мурманской области.

Фото - Вадим Воропаев.