В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»

16 Августа 2017 года, 09:17

ЗАОЗЁРСК/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – В виду аварийного состояния котельной и тепловых сетей на территории ЗАТО Заозёрск отдельным постановлением введён ржим функционирования «Повышенная готовность». Об этом «Би-порту» сообщили в диспетчерских службах.

Напомним, согласно приказу Минобороны котельная в ЗАТО Заозёрск передана в муниципальную собственность, однако по мнению администрации города, фактического перехода осуществлено не было. Режим функционирования «Повышенная готовность» также вводился в Заозёрске в марте текущего года. Уже тогда говорилось о ветхости оборудования котельной и тепловых сетей.