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Главная » НОВОСТИ » Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
 
 
 
 
16 Августа 2017 года, 10:27

Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок


РОССИЯ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок. О том, как это будет работать и почему законы и поправки принимают только после резонансных ДТП, «Известиям» рассказал заместитель министра транспорта Николай Асаул.

Одно из новых правил – введение обязательного лицензирования для всех категорий перевозчиков. Оно позволит гарантировать пассажирам безопасность на всем маршруте.

«Основное отличие лицензирования от действующего сейчас уведомительного порядка в том, что до получения лицензии нужно будет подтвердить соблюдение требований по безопасности, – отметил Асаул. – Сейчас зачастую только после ДТП инспекторы Ространснадзора проверяют, как соблюдался режим эксплуатации, а с введением лицензирования мы гарантируем пассажирам, что перевозчик проверен до начала работы».

Еще одно преимущество лицензирования — возможность приостановить деятельность до устранения нарушений. Если деятельность не подлежит лицензированию, можно только выписать штраф, но перевозчик продолжит работать с нарушениями, подвергая жизнь и здоровье пассажиров опасности.

Перевозчик должен будет соответствовать нескольким критериям: наличие помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, в том числе для проведения обязательного предрейсового контроля, выявление неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, соблюдение требований по организации медицинского осмотра водителей до и после рейса, использование транспортных средств, оснащенных тахографами, и отсутствие переработок.

Контролировать соблюдение требований планируется с помощью проверок. За шесть месяцев 2017 года территориальными управлениями Госавтодорнадзора проведено почти 25 тысяч проверок, выявлено порядка 57 тысяч нарушений. Также проведено почти 19 тысяч рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено свыше 60 тысяч транспортных средств, из них более 60% эксплуатировались с нарушениями транспортного законодательства. Вынесено около 40 тысяч постановлений на общую сумму свыше 350 млн рублей, применен арест более 2,5 тысячи транспортных средств. К административной ответственности привлечено порядка 140 тысяч лиц.

Также поднимается вопрос об ужесточении требований к детским перевозкам. По словам Николая Асаула, здесь важно соблюсти баланс «обеспечить безопасность без чрезмерного закручивания гаек, на что периодически жалуется туристическое сообщество, те, кто профессионально занимается организацией детского отдыха».

«Мы полагаем целесообразным установить требования к наличию проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Это не дорогостоящая мера, но маячок дисциплинирует участников дорожного движения. По просьбе туристических фирм мы добавляем норму, разрешающую находиться в автобусе не только сопровождающим, но и сотруднику турфирмы, если у него есть документы, подтверждающие, что он работает в компании, организовавшей тур. Ужесточаются требования к стажу водителя. В новых правилах водитель обязан иметь непрерывный стаж не менее 12 месяцев за последний год. Эта норма повысит безопасность, потому что перевозка автобусом существенно отличается от перевозки грузовиком, а тем более — легковым автомобилем», – рассказал Асаул.

Если пакет поправок примут в этом году, он вступит в силу в середине следующего года, чтобы все участники рынка смогли подготовиться.

В июле этого года в силу также вступили новые правила перевозки в автомобилях детей в возрасте от 7 до 12 лет.

 

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