Марина Ковтун встретится с Владимиром Путиным в Калининграде

16 Августа 2017 года, 10:52

КАЛИНИНГРАД/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Калининграде под председательством Владимира Путина состоится совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, сообщает ТАСС. В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов СЗФО.

Для участия в совещании в Калининград прибыла и Марина Ковтун. Напомним, губернатор Мурманской области должна отчитаться по ситуации с Дарьей Стариковой – 24-летней онкобольной из Апатитов.

Дарья Старикова в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину. Она рассказала, что в городе проблемы с медициной, а ей самой слишком поздно диагностировали рак, который достиг четвёртой стадии. После обращения Ковтун отправилась в Апатиты, на что мурманчане отреагировали бурно, заметив, что «поздняк метаться».

Дарью Старикову признали потерпевшей по делу о халатности врачей. По распоряжению Вероники Скворцовой девушка переведена в институт онкологии им. Герцена в Москве.