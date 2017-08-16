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Главная » НОВОСТИ » МОЭСК должен Колэнерго более 300 млн рублей
 
 
 
 
16 Августа 2017 года, 11:46

МОЭСК должен Колэнерго более 300 млн рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Один из самых крупных должников перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») - АО «МОЭСК». Об этом агентству сообщили в пресс-службе Колэнерго.

«На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность Мурманской областной электросетевой компании  за услуги по передаче электроэнергии составляет 304 млн рублей или треть суммарной задолженности всех потребителей. Её рост с начала текущего года  составил 11%», – говорится в сообщении.

Как отметил директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» Сергей Викулин,  «практика работы с МОЭСК показывает, что обращения в адрес должника, переговоры и прочие досудебные методы работы не приносят существенного результата. Предприятие игнорирует  взятые на себя обязательства по реструктуризации долгов, не предпринимает мер по снижению задолженности».

Специалисты Колэнерго вынуждены через суд взыскивать денежные средства по просроченным долгам. В настоящее время в судебном производстве находятся 4 иска к МОЭСК, в том числе по взысканию пени за несвоевременную оплату за потребленные энергоресурсы.   

«Хронические неплатежи потребителей осложняют модернизацию электросетевых объектов, ограничивают возможность технологического присоединения новых потребителей и, в целом, отрицательно сказываются на темпах развития сетевой инфраструктуры региона», – подчеркнул директор Колэнерго Сергей Викулин. 

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