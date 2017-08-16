«Олкон» внедряет технологию естественной биологической очистки карьерных вод

16 Августа 2017 года, 12:04

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Один из способов снижения концентрации веществ группы азота в воде Кировогорского карьера – биоплато с посадкой многолетних растений, которые поглощают загрязняющие вещества. Соответствующий проект для «Олкона» был разработан четыре года назад сотрудниками Института промышленной экологии Севера КНЦ РАН и Полярно-альпийского ботанического сада-института. В результате концентрация вредных веществ в специальном пруду для очистки воды снизилась на 15-25%. Теперь для закрепления положительного эффекта работа ведется не только в воде, но и по береговой линии.

В августе текущего года экологи высадили 750 фитоматов с пророщенными растениями: осокой, хвощом, ивой, сабельником и т.д. По периметру пруда уложены мешки со специальным питательным грунтом (фитоматы), они помогают растениям прорастать даже на скалистых поверхностях.

«Высадка растений на пруду-отстойнике – это одно из мероприятий экологической программы «Олкона», стоимость которой в этом году составляет более 60 млн рублей, – отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов. – Помимо этого, мы планируем реализовать крупный проект, направленный на поддержку в работоспособном состоянии водооборотного цикла, – это обновление системы пульповодов и водоводов предприятия».

Напомним, что в оборотной системе водоснабжения «Олкона» циркулирует 98% воды, необходимой для производства ЖРК. Это означает, что лишь 2% воды, используемой комбинатом на производственные цели, забирается из природных водных объектов.