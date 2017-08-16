«Медиалогия» подготовила рейтинг самых заметных в российских СМИ видео на YouTube

16 Августа 2017 года, 12:57

РОССИЯ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых заметных в российских СМИ видео, размещенных на Youtube. Период исследования: 1 января – 15 августа этого года.

Бесспорным лидером стал фильм-расследование «Фонда борьбы с коррупцией» «Он вам не Димон», за ним идет видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному. Третье место досталось фрагментам документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» .

На четвертом месте рейтинга – нашумевший рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного. Видео собрало более 11 млн просмотров в первые два дня. Замыкает ТОП-5 клип на песню «Talking To Myself», которую выложила группа Linkin Park в день смерти солиста Честера Беннингтона.

Ранее компания «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам года.