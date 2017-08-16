Фильм «Камилла Клодель» покажут в художественном музее

16 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – В рамках абонемента «Судьба художника в кинематографе» в Мурманской областном художественном музее состоится показ художественного фильма «Камилла Клодель».

История о французском скульпторе Камилле Клодель, чья одержимость мыслью, что ее завистники так же, как и ее бывший любовник Огюст Роден, преследуют ее, побудило семью Камиллы отправить ее в психиатрическую клинику на юге Франции. В фильме показаны бесконечные бдения героини в надежде найти понимание и признание ее таланта, а также ожидание визита любимого брата, писателя Поля Клоделя.

Фильмы из абонемента «Судьба художника в кинематографе», посвященные жизни и творчеству известнейших мировых художников, можно смотреть каждую пятницу в 18:00 в Красной гостиной. Первый показ состоится 18 августа.