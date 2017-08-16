Владимир Путин потребовал уделять внимание экологии при перевалке угля в портах

16 Августа 2017 года, 13:47

РОССИЯ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин потребовал от участников проектов по перевалке грузов максимально учитывать экологические требования, в частности при транспортировке угля, пишет Газета.ру .

«Хочу затронуть очень чувствительную тему. И в порту Мурманска, и в других морских портах, где ведется перевалка угля открытым способом, очень остро стоит проблема экологии. Имею в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе», — сказал Путин.

Как заявил президент, «естественно, полностью отказаться от перевалки угля открытым способом невозможно, это вкладывалось десятилетиями». Он призвал «максимально учитывать интересы жителей близлежащих районов и внедрять новые, передовые технологии перевалки грузов на основе самых строгих экологических норм и стандартов».

Мурманский морской торговый порт, совершенствуя технологию перевалки грузов, за последние пять лет в девять раз увеличил инвестиции в реализацию экологических проектов.

В июле этого года в Госдуму был внесен законопроект о запрете открытой перевалки угля в морских портах.