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Главная » НОВОСТИ » Роспотребнадзор проводит горячую линию по правам потребителей в сфере оказания финансовых услуг
 
 
 
 
16 Августа 2017 года, 14:35

Роспотребнадзор проводит горячую линию по правам потребителей в сфере оказания финансовых услуг


МУРМАНСКА ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей региона.

Одним из важных аспектов проводимой работы является проведение тематических горячих линий, где потребители напрямую могут задать вопрос о своих правах и обязанностях при получении финансовых услуг.

Очередная тематическая горячая линия 17 августа с 09:30 до 15:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Жители Мурманской области могут в этот день обратиться по телефонам в территориальный отдел, расположенный в ближайшем муниципальном образовании области.

Мурманск, Кола, Кольский район – 8 (8152) 474-009.
Мончегорск, Оленегорск (с подведомственными территориями), Ловозерский район – 8 (81552) 5-00-41.
Апатиты, Кировск (с подведомственными территориями), Ковдорский район – 8 (81531) 5-93-62.
Кандалакшский и Терский районы, Полярные Зори (с подведомственной территорией) – 8 (81533) 3-15-75.
ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск – 8 (81537) 5-38-84.
Печенгский район – 8 (81554) 6-32-53.

 

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