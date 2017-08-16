Владимир Путин: Развитие МТУ – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России

16 Августа 2017 года, 16:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России, он является фактором развития Северного морского пути и разработки шельфовых месторождений углеводородного сырья. Расширение портовых мощностей Мурманска позволит максимально реализовать транзитные возможности страны. Такую оценку проекту развития МТУ сегодня в ходе совещания дал Владимир Путин.

«На увеличение портовых мощностей Мурманска завязаны проекты на Арктическом шельфе и планы по развитию Северного морского пути, а также поставки за рубеж этой продукции, в том числе угля», – подчеркнул президент.