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16 Августа 2017 года, 16:08

Владимир Путин: Развитие МТУ – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России, он является фактором развития Северного морского пути и разработки шельфовых месторождений углеводородного сырья. Расширение портовых мощностей Мурманска позволит максимально реализовать транзитные возможности страны. Такую оценку проекту развития МТУ сегодня в ходе совещания дал Владимир Путин.

«На увеличение портовых мощностей Мурманска завязаны проекты на Арктическом шельфе и планы по развитию Северного морского пути, а также поставки за рубеж этой продукции, в том числе угля», – подчеркнул президент.

Основной идеей проекта «Комплексное развитие МТУ» является перенос портовой инфраструктуры на западный берег Кольского залива. Для этого в рамках проекта уже ведется строительство железнодорожной ветки протяженностью 46 км, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с будущими перегрузочными терминалами на западном берегу. Он является якорным проектом планирующейся к созданию на базе Мурманской области Кольской опорной зоны развития в Арктике и входит в список 17 стратегически важных проектов Арктической зоны России.

В ходе совещания Владимир Путин отметил необходимость отработки и использования новых инструментов взаимодействия с инвесторами в сфере развития транспортной инфраструктуры, а также внедрения передовых технологий перевалки грузов, основанных на строгих экологических нормах и стандартах.

 

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