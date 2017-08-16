Путин предложил освободить от НДС пассажирское авиасообщение с Калининградом

16 Августа 2017 года, 16:20

КАЛИНИНГРАД/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин предложил убрать НДС на пассажирские авиаперевозки, связывающие основную часть России с Калининградской областью, пишет Интерфакс.

«У нас это единственный анклавный регион в России, здесь есть определенные сложности с коммуникацией. Нужно либо субсидировать в полном объеме эти 10%, либо снять этот НДС – как исключение для Калининградской области», – сказал Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада.

Президент отметил, что знает отношение к этому вопросу Министерства финансов, который считает, что «это разрушает систему».

«Но у нас нет других регионов, подобных Калининграду, поэтому нужно либо полностью субсидировать эти 10%, либо – и лучше всего – снять их для Калининграда», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что это «будет и инвесторам на пользу, потому что объем перевозок увеличится серьезно, и для граждан, и для бизнеса, и для представителей силовых структур ситуация поменяется».

Со своей стороны глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что если убрать НДС для перевозок в Калининград, то в случае с «плоским» тарифом «Аэрофлота» цена билета Москва-Калининград туда-обратно будет ниже 9 тысяч рублей.

Из Мурманска в Калининград этим летом выполнялся рейс авиакомпании «Нордавиа». Стоимость прямого перелета сейчас достигает 17 281 руб.