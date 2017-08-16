Легендарная гонка по бездорожью «Арктик Трофи» стартует в Кандалакше

16 Августа 2017 года, 16:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Легендарная гонка «Арктик Трофи» стартует 3 сентября в Кандалакше и будет проходить в течение недели. Это уже 24 по счету гонка по бездорожью на Кольском полуострове.

Участникам гонки предстоит преодолеть порядка 400 км и много препятствий в лесной местности. Сегодня организаторы лично исследуют предполагаемый маршрут. По их словам, в буквальном смысле проводят ревизию камней, сопок и мостов на уже знакомой местности.

«Это кажется, что природа не меняется. Ну, допустим, у нас был интенсивный маршрут в Хибинах, но там начала развиваться горная компания и маршрут пришлось изменить, потому что на этом месте сейчас рудники. И так далее, и тому подобное. Бывает, мост в прошлом году был, приезжаешь через год – уже нет. Поэтому организаторы проверяют весь маршрут, проверяют, на месте ли камни, сопки, реки и придумывают трудности для участников», – говорит Владимир Ежов, директор клуба «Арктик Трофи».

С каждым годом организаторы усложняют трассы, следуя за техническими новинками автопрома. Уже известно, что за арктическим трофеем отправится 15 машин, однако сбор заявок продолжается. «Лимиты» состязаний позволяют увеличить количество участников вдвое. Пока же гонка пройдет под двумя флагами – российским и норвежским, причем норвежских команд – почти половина.

«Норвежцы очень ответственно относятся к этому мероприятию не первый год, и в этом приезжает семь команд с намерением победить, что им редко удавалось. Они года три назад приезжали большой командой достаточно, но они не знали, что такое «Арктик Трофи» и были к нему не готовы морально. И они развернулись на середине мероприятия, посчитав, что мы едем туда, откуда, если они поломаются, невозможно будет выбраться. Поэтому решили, что им важнее добраться до дома, чем занять первое место, и они вернулись. Теперь они проанализировали свои ошибки и теперь собираются дойти до конца», – рассказал Ежов.

Ранее гонка стартовала в Мурманске, однако из-за «дороговизны сопроводительных мероприятий» её старт перенесли в юг региона. Шанс на возвращение старт в центр Заполярной столицы есть, но пока небольшой.