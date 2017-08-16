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Главная » НОВОСТИ » Банку «Югра» предписано создать дополнительные резервы на 24 млрд рублей
 
 
 
 
16 Августа 2017 года, 16:50

Банку «Югра» предписано создать дополнительные резервы на 24 млрд рублей


РОССИЯ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – Временная администрация по управлению банком «Югра» предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей, пишут «Известия».

10 июля ЦБ приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры», передал его под контроль временной администрации и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Генпрокуратура опротестовала приказы ЦБ как безосновательные, а 20 июля банки-агенты Агентства по страхованию вкладов начали выплаты вкладчикам «Югры».

28 июля Банк России отозвал у «Югры» лицензию. Частным вкладчикам будет выплачено порядка 170 млрд рублей страхового возмещения. Среди причин отзыва лицензии регулятор назвал неисполнение банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ, падение нормативов достаточности капитала ниже 2% и уменьшение собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала. Также ЦБ указывал на то, что банк размещал средства населения в активы неудовлетворительного качества.

В приказе руководителя временной администрации Галины Алексенцевой содержатся требования отразить в бухгалтерском учете операционного дня 3 августа операции по доформированию резервов на ссуды разным организациям. При этом сам документ датирован 14 августа. В частности, в распоряжении расклассифицировать вложения в ценные бумаги ряда компаний, отнесенных к пятой категории качества, указано: «Общая сумма к доформированию резервов по указанным ценным бумагам составляет 3 198 142 000 рублей». Кроме того, обо всех перечисленных в документах активах говорится, что резервы, созданные под них, должны быть сформированы «без учета обеспечения».

Общая сумма резервов складывается из обеспечения по всем ссудам, выданным банком, которые перечислены в приказе. В документе перечислены активы в виде кредитов различным компаниям и ценных бумаг, которые, с точки зрения временной администрации, требуют дополнительных резервов. В результате общая сумма доначисленных резервов составила 24,1 млрд рублей.

«Как и в случае с предыдущими начислениями резервов, мы не согласны. Банк ранее корректировал резервы на обеспечение, однако почему залоговое обеспечение на 24 млрд рублей перестало корректировать резервы, мы не понимаем», — заявил бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.

Как утверждает экс-глава «Югры», все кредиты обслуживались своевременно и в полном объеме. Бывшее руководство банка также усматривает неправомерность и в распоряжениях временной администрации писать проводки задним числом.

По данным ЦБ, на 1 июля 2017 года «Югра» по величине активов занимала 29-е место в банковской системе России. Рассмотрение иска банка «Югра» о признании незаконными решения регулятора Арбитражным судом Москвы назначено на 19 сентября.

 

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