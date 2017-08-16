Министр транспорта заявил о нехватке денег на МТУ

16 Августа 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 16 августа/ БИ-ПОРТ – В проекте развития Мурманского транспортного узла наблюдается крупный дефицит бюджетного финансирования, пишут «Известия» . Нехватка составляет 23 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«На данный момент нами подготовлен совместно с Минэкономразвития сценарий реализации этого проекта, включающий как использование механизма концессии, так и продолжение работ в рамках заключенных госконтрактов с привлечением внебюджетных средств», — сказал Соколов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.

Министр также отметил, что на данный момент в проект вложено 14 млрд рублей, но это лишь треть общей суммы требуемых вложений.

Ранее уже сообщалось, что проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. Однако по сообщению пресс-службы областного правительства, Владимир Путин на совещании заявил, что развитие МТУ – один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России.