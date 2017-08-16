17 Августа 2017 года, 08:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается переменная облачность, местами велика вероятность дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течении суток +14…+19°.

Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер южный – юго-западный 7-10, в порывах до 12 м/с. Воздух прогреется до +17°. Атмосферное давление существенно не изменится.

Как сообщает паблик «Погода в Мурманске», вчера в регионе на некоторых метеостанциях были зафиксированы понижения температуры в ночные часы ниже 0°. «Отличились две метеостанции на западе области – в Янискоски и Верховье Лотты: в ночь на 15 августа охладились до -0,4°. Также охладились до минусов (0....-2) многие метеостанции севера Норвегии, Финляндии и Швеции», – сообщает Виталий Макаров, ведущий сообщества.