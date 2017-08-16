Найдено тело пропавшего в Кандалакше мальчика

КАНДАЛАКША/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Найдено тело пропавшего в Кандалакше 8-летнего мальчика. Тело обнаружили накануне вечером в районе одного из островов, входящих в Канадалакшский заповедник.
Полиция подтвердила, что тело найдено. «Сегодня будет проведено опознание для установления личности погибшего», – сообщили «Би-порту» в правоохранительных органах.
Напомним, 8-летний мальчик упал в реку Ниву и не смог самостоятельно выбраться. В это время на электростанции проводился водосброс. Его поиски продолжались с 8 июля