В центре Мурманска перекроют движение

17 Августа 2017 года, 09:21

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В центре Мурманска 18 августа будет перекрыто движение всех видов транспорта, кроме тех, у которых есть спецпропуска, пишет «Комсомольская правда».

Причина перекрытия – проведение церемонии возложения цветов к мемориалу памяти участников Арктической кампании во Второй мировой войне.

Мероприятие пройдет в сквере на Ленинградской, поэтому изменение движения затронет три центральные улицы: Ленинградскую, Профсоюзов и Воровского. Дороги будут перекрыты с 00:00 до 11:00 18 августа.