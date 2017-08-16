Мурманский областной суд оставил в силе приговор по делу о крушении «Кольской»

17 Августа 2017 года, 10:03

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд оставил в силе приговор по уголовному делу о крушении самоподъемной плавучей буровой установки «Кольская» (СПБУ, судовладелец ОАО «Арктикморнефтегазразведка», АМНГР), пишет Интерфакс.

Как сообщалось, девять потерпевших требовали отмены приговора Первомайского районного суда Мурманска и возврата дела прокурору. Но по итогам рассмотрения апелляции приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

3 мая суд приговорил бывшего заместителя генерального директора АМНГР Бориса Лихвана и бывшего исполняющего обязанности главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения с лишением права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с водным транспортом. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Также суд постановил в качестве морального вреда выплатить родственникам погибших компенсацию по 500 тысяч рублей.

Буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года в Охотском море. Из 67 человек спасти удалось только 14. Среди погибших 36 моряков из Мурманской области. В ходе судебного разбирательства было возбуждено уголовное дело о фальсификациях. Обвинен был бывший следователь по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталию Фердеру. Он выплатил штраф.