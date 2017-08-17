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Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Главная » НОВОСТИ » Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 10:16

Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»


МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Ледовом дворце спорта 19 августа откроется ярмарка «Здравствуй, школа!».

Ярмарка проводится уже более 11 лет. На ней представлены канцелярские товары, школьная форма, подростковая одежда и обувь, нижнее белье, рюкзаки и ранцы, товары для развития и творчества. Здесь же можно будет записаться в спортивные секции, кружки, дома творчества и прочие учреждения дополнительного образования. А каждые выходные посетителей будут радовать развлекательная программа и показательные выступления.

Ярмарка продлится до 1 сентября.

 

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