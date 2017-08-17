Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Ледовом дворце спорта 19 августа откроется ярмарка «Здравствуй, школа!».
Ярмарка проводится уже более 11 лет. На ней представлены канцелярские товары, школьная форма, подростковая одежда и обувь, нижнее белье, рюкзаки и ранцы, товары для развития и творчества. Здесь же можно будет записаться в спортивные секции, кружки, дома творчества и прочие учреждения дополнительного образования. А каждые выходные посетителей будут радовать развлекательная программа и показательные выступления.
Ярмарка продлится до 1 сентября.