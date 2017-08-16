УЭК в 2017 году планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли в Мурманском порту

17 Августа 2017 года, 11:06

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2017 году планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли на своих складах в Мурманском порту за счет закрытия их территории с четырех сторон защитными стенками. Об этом пишет ТАСС .

В СУЭК отметили, что в 2017 году в порту дополнительно установлена 291 секция защитных стенок высотой от 2,5 до 4,4 метра каждая.

«Осенью сюда начнут поступать стенки высотой в шесть метров. Общая длина этой защитной стенки составит 2400 метров. Все это позволит закрыть складские штабели с четырех сторон, что приведет к уменьшению эрозии пыли с поверхности штабелей в 200 раз», - говорится в сообщении.

В дальнейшем специальные ветрозащитные экраны появятся и вокруг самого портового угольного терминала.

«Они чем-то напоминают антишумовые заборы, стоящие вдоль крупных автомагистралей, только высотой 20 метров», - пояснили в СУЭК. С помощью таких экранов практически полностью прекратится вынос пыли за территорию порта.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов, где особенно остро стоит проблема экологии из-за высокой концентрации угольной пыли.