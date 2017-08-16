Подорожание ряда школьных товаров в разы обогнало инфляцию

17 Августа 2017 года, 11:37

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Цены на ряд товаров для школьников выросли в этом июле на 6–13% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия» .

Такое подорожание значительно превышает инфляцию, которая, по данным ЦБ, на июль составила 3,9% в годовом выражении. По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская цена рюкзака для школьников в июле составила 1777 рублей и за год выросла на 13%. Учебные пособия в среднем стоили в июле по 394 рубля и стали дороже на 10%.

Значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю на 10%. Столько же прибавили в цене спортивные костюмы — до 1726 рублей. На 8% подорожали брюки из полушерстяных тканей (до 1335 рублей), блузки (до 1106 рублей), ботинки и полуботинки (до 1929 рублей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7% — до 1560 рублей и 1124 рублей соответственно. Цена джемпера выросла на 6% и составила 1133 рубля.

В Министерстве экономического развития сообщили, что «с начала года рост цен на большинство этих товаров минимальный за последние пять лет». Так, например, на школьно-письменные и канцелярские товары рост цен в июле замедлился до 7,1% год к году с 12,3% в январе, на одежду для детей школьного возраста — с 8,1% год к году до 6,1%.

В пресс-службе Министерства промышленности и торговли заметили, что «повышение стоимости сырья в той или иной степени сказывается на повышении цены готовой продукции» и отечественные ткани для формы не дорожают благодаря господдержке.

«В 2016 году введен и успешно зарекомендовал себя такой механизм, как предоставление субсидий на производство камвольных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся в начальных классах. Благодаря этой мере поддержки выпуск камвольных тканей в 2016 году превысил показатели 2015 года в 2,5–3 раза и позволил произвести школьную форму надлежащего качества по доступным ценам. Механизм субсидирования обеспечил сокращение цены на комплект школьной формы в среднем на 30–40%», — заявили в Минпромторге.

Там добавили, что «в этом году также благодаря этой мере поддержки цены на школьную форму из российских камвольных и поливискозных тканей расти не будут».