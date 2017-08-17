В Мурманской области растет количество получателей «электронных» госуслуг

17 Августа 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В первом полугодии 2017 года Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования оказано более 52 тысяч государственных услуг, 28,9 тысяч из них – в электронном виде. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7 %.

Самой востребованной оказалась услуга по приему расчета по форме 4-ФСС. За ее получением обратилось более 23 тысяч заявителей. Цифры свидетельствуют о растущем интересе к современным информационным технологиям со стороны общества.

Система электронного взаимодействия страхователей и застрахованных лиц с Фондом через справочно-информационный сайт «Единый портал госуслуг» с каждым годом становится популярней. С помощью портала заявители могут отправить запрос в ведомство и получить ответ через интернет, узнать о необходимых документах для предоставления услуги и контактные сведения о подразделениях.

Чтобы иметь возможность пользоваться порталом госуслуг, потребуется пройти процедуру регистрации, после чего появится учетная запись. Система попросит ввести личную информацию – паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона, email. После автоматической проверки останется подтвердить учетную запись. Сделать это можно непосредственно в региональном отделении Фонда.

Всего отделение Фонда предоставляет 18 видов госуслуг, каждую из которых можно получить в электронном виде.