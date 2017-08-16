Военнослужащие Северного флота выполнили план экологической очистки острова Котельный

17 Августа 2017 года, 12:08

КОТЕЛЬНЫЙ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой от металлолома острова Котельный в море Лаптевых (Новосибирские острова), досрочно выполнил план по утилизации порожней бочкотары на 2017 год.

«Приступив к работам в июне, военнослужащие собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек, суммарный вес которых составляет порядка 600 тон. Средний темп прессовки бочек составил от 250 до 400 штук в день», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тысяч бочек.

В текущем году работы по экологической очистке острова Котельный осуществлялись с помощью двух новых гидравлических прессов, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.

В ближайшее время военнослужащие продолжат работы по сбору и подготовке к утилизации бочек, а также займутся укладкой спрессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для последующей доставки на материк.

В этом году планируется вывезти с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн.