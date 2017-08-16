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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области стартовал региональный этап национальной премии «Гражданская инициатива»
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 12:45

В Мурманской области стартовал региональный этап национальной премии «Гражданская инициатива»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области стартовал региональный этап конкурса на соискание премии «Гражданская инициатива». Его участником может стать любой социальный проект или общественная инициатива.

Премия «Гражданская инициатива» присуждается за существенный вклад в построение гражданского общества, выдающиеся успехи в общественной деятельности и в поиске альтернативных вариантов решения политических, экономических и социальных проблем. Она направлена на создание условий для реализации новых идей по совершенствованию российского общества, пропаганду и поддержку гражданских инициатив.

Номинации конкурса:

«Ростки новой власти» – инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров и т.п.

«Воздух свободы» – политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод и т.п.

«Раздвинь границы возможностей» – социальная поддержка и защита лиц с ограниченными возможностями, которые в силу обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы

«Сохрани жизнь» – инициативы в организации помощи больным детям и взрослым

«Память» – инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений

«Зеленая планета» – инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных

«Здоровье нации» – инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни

«Протяни руку» – действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф, в поиске пропавших

«Духовное наследие» – инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности

«Семья будущего» – инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства

«Чужого горя не бывает» – инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.

«Наш общий дом – Россия» – инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств.

Региональный этап в Мурманской области проходит по 5 сентября. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте премии. Подведение итогов состоится в конце октября. Все участники регионального этапа получат возможность бороться за победу в федеральном этапе, лауреаты регионального этапа награждаются авторской статуэткой «Живая капля» и получают право стать гостями федеральной премии в Москве.

 

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