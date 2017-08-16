На капитальный ремонт теплосетей Кандалакшский район получил 8,5 млн из областного бюджета

17 Августа 2017 года, 13:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Евгений Никора провёл проверку подготовки к отопительному периоду в муниципальных образованиях Кандалакшского района.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей администраций Кандалакшского района, Кандалакши, Зеленоборского и Алакуртти, ресурсоснабжающих организаций о текущем состоянии хода подготовки, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда. Отмечалось, что в целом подготовка осуществляется в плановом режиме, в соответствии с графиком.

Никора обратил внимание на необходимость своевременного выполнения мероприятий по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры, финансируемых за счет средств областного бюджета. В текущем году на эти цели предусмотрено 8,5 млн рублей. Планируется заменить 354 погонных метра теплосети по улице Наймушина в Кандалакше, капитально отремонтировать 290 погонных метров теплосети в районе площади Культуры в Зеленоборском. Также предусмотрено приобретение Зеленоборским за счет средств областного бюджета в размере более трех млн рублей автомашины для транспортирования питьевой воды.