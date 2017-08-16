В реестре отечественного ПО почти четыре тысячи программных продуктов

17 Августа 2017 года, 13:35

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров подписал очередной приказ о включении 150 программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Таким образом, на сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 3915 программных продуктов.

«Это значительная часть софта, производимого российскими разработчиками. Наша следующая задача в рамках развития импортозамещения — обеспечить рост числа внедрений российских программных продуктов в государственных органах и компаниях с госучастием», — сказал директор Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов.

Напомним, с 1 января 2016 года в России запрещены закупки иностранного софта госорганами в случае наличия отечественных аналогов в реестре российского ПО.