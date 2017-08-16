В Мурманске состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, состоятся 19 августа в сквере на улице Ленинградской.
В официальной части примут участие представители правительства региона, Мурманской областной Думы, администрации города, ветеранских объединений, общественных организаций.
Жителей и гостей Мурманска ждет праздничный концерт, будут открыты патриотические и спортивные площадки, организована работа пункта набора по контракту «К защите Отечества готов». Также состоятся фестиваль художественного творчества «Триколор моей страны!» и акция «Ленточка Триколор».
Начало праздника в 14:00.