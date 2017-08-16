В Мурманской области охотничий билет можно заказать через портал Госуслуг

17 Августа 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство связи и массовых коммуникаций напоминает о возможности получить охотничий билет единого федерального образца на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Услуга выдачи охотбилета стала доступна гражданам России с запуском интерактивной формы электронного заявления на ЕПГУ. Получить его можно бесплатно в течение пяти дней со дня регистрации заявления на ЕПГУ.

Получение охотничьего билета через ЕПГУ на данный момент доступно в 45 регионах, в том числе в Мурманской области.

Чтобы получить охотбилет единого федерального образца, необходимо заполнить заявление в электронном виде, дождаться результатов его проверки, после чего забрать билет лично.

Напомним, осенний сезон охоты на боровую (глухари, тетерев, куропатки и др.) и водоплавающую (гуси, утки и др.) дичь откроется 19 августа.