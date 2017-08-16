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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 15:45

В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

27 августа в 17.00, Ночь кино

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ Мурманская область 27 августа во второй раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Торжественная церемония открытия состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова в 19:30.

Главным событием вечера станет показ фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино. Из 15 кинофильмов отобрали четыре: детский мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+) Алексея Цицилина, комедию «Кухня. Последняя битва» (12+)  Антона Федотова, военную драму «28 Панфиловцев» (12+) Кима Дружинина и Андрея Шальопа, а также приключенческий фильм «Время первых» (6+) Дмитрия Киселева.

В Мурманске все желающие смогут посмотреть отечественные кинокартины в ДК Кирова. В Танцевальном зале в 19:00 дети увидят мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед». В 20:40 пройдет демонстрация киноленты «28 Панфиловцев», которая повествует о подвиге 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова.

В Фестивальном зале в 20:00 начнется показ комедии «Кухня. Последняя битва». В 22:10 зрители посмотрят фильм «Время первых», который расскажет о битве за первенство в космической гонке между СССР и США.

Для участников акции всех возрастов подготовлена обширная праздничная программа, которая начнется в ДК в 17:00. Юные северяне смогут пинять участие в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Детей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой они узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят песни «Ничего на свете лучше нет», «Бу-ра-ти-но!», «Крылатые качели» и другие.

Областная детско-юношеская библиотека подготовила для детей  программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии. Ребята проведут опыты с водой, назовут планеты солнечной системы и ответят на вопросы викторины. Кроме того, специалисты библиотеки предложат им принять участие в игре-загадке «Угадай-ка», где вместе с героиней мультфильма Шапокляк дети смогут отгадать загадки, собрать мозаику, посмотреть мультфильмы и увидеть экспонаты Музея театральной куклы.

Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Притяжение Севера». Гости акции узнают о наиболее интересных аспектах жизни северян начала XXI века. Мурманчанам расскажут о достопримечательностях региона, о значимых исторических памятниках, о природе Кольского края и его особенностях.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведет мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут дети.

Для незрячих и слабовидящих зрителей будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями. Тифлокомментарии – специальное закадровое описание видеоряда фильма. Диктор подробно описывает все визуальные элементы: жесты актеров, их мимику, костюмы, декорации, ключевые  действия, происходящие на экране, внешний вид героев фильма, место событий. В рамках мероприятия пройдет беседа, во время которой можно узнать об истории появления тифлокомментирования в России.

Вход свободный.

 

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