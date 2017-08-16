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Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » «50 лет Победы» достиг Северного полюса за рекордное время
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 16:00

«50 лет Победы» достиг Северного полюса за рекордное время


РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» поставил рекорд скорости хода на маршруте Мурманск – Северный полюс, пройдя его за 79 часов, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Атомфлота.  Атомоход прибыл на полюс сегодня в 2:33.

9 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» вышел из Мурманска на Северный полюс, конечной точки он достиг 17 августа, потратив на рейс 176 часов. «50 лет Победы» повторил этот легендарный маршрут.

На борту атомного ледокола «50 лет Победы» проходит конференция, посвященная 40-летию достижения «Арктикой» Северного полюса. В ней участвуют представители Государственной Думы, Совета Федерации, Госкорпорации «Росатом», партнеры Росатомфлота, участники рейса ледокола «Арктика» и представители СМИ.

 

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1.
Ледокол «50 лет Победы» повторит легендарный маршрут «Арктики» к Северному полюсу
2.
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул Североморск и взял курс в Арктику
3.
Программа по развитию Арктики будет отредактирована
4.
Правительство может заказать дополнительные ледоколы
5.
Мурманская область попала в дорожную карту очистки Арктики
 
 
 
 
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