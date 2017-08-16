«50 лет Победы» достиг Северного полюса за рекордное время

17 Августа 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Атомный ледокол «50 лет Победы» поставил рекорд скорости хода на маршруте Мурманск – Северный полюс, пройдя его за 79 часов, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Атомфлота. Атомоход прибыл на полюс сегодня в 2:33.

9 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» вышел из Мурманска на Северный полюс, конечной точки он достиг 17 августа, потратив на рейс 176 часов. «50 лет Победы» повторил этот легендарный маршрут.

На борту атомного ледокола «50 лет Победы» проходит конференция, посвященная 40-летию достижения «Арктикой» Северного полюса. В ней участвуют представители Государственной Думы, Совета Федерации, Госкорпорации «Росатом», партнеры Росатомфлота, участники рейса ледокола «Арктика» и представители СМИ.