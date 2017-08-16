Программа тренинг - курса «Начинающий предприниматель» стартовала в Мурманской области

17 Августа 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Центр поддержки предпринимательства Мурманской области объявил старт программы тренинг-курса «Начинающий предприниматель». К обучению приглашаются физические лица, планирующие начать собственный бизнес, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Тренинг-курс стартовал в Мурманске на прошлой неделе, 25 августа он пройдет в Апатитах, 1 сентября – в Кандалакше.

Программа претерпела существенные изменения. Теперь основной упор делается на практико-применимые знания от ведущих региональных экспертов и менторов. Проходит она в форме образовательного интенсива в течение трех полных дней.

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса.

Заявки на прохождение обучения принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области и администрациях муниципальных образований региона. Прием документов на грантовую поддержку предпринимателей будет проходить с 30 августа по 29 сентября в Мурманске и Апатитах.