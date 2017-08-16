Росреестр приглашает на День открытых дверей, посвященный банкротству граждан

17 Августа 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Управлении Росреестра по Мурманской области (Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 22, 4 этаж) 29 августа в 12:00 начнется День открытых дверей, тематикой которого будет банкротство граждан.

«О том, что гражданин с 1 октября 2015 года имеет возможность объявить себя банкротом, знают или хотя бы слышали все, но понимание того, в каком случае можно претендовать на такой статус, куда обращаться и как правильно оформить необходимые документы, пока находится на низком правовом уровне», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Росреестра.

Специалисты Управления представят гражданам актуальную информацию о законодательстве и правоприменительной практике в сфере банкротства физических лиц, ответят на интересующие вопросы. В мероприятии запланировано участие арбитражных (финансовых) управляющих и представителей юридического сообщества.