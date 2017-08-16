На Земле началась магнитная буря

17 Августа 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Солнечный ветер направляется в сторону Земли. Он вызвал магнитную бурю, сообщил ТАСС Анатолий Белов, заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН).

«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», – сказал эксперт, уточнив, что ожидает развития явления в течение ближайших восьми часов, а затем геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

По словам Белова, магнитная буря оценивается на четыре балла из девяти возможных. Воздействие магнитных бурь на Землю проявляется в виде полярных сияний, ухудшения самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями, сбоями в работе аппаратуры.

«Замечено, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные бури», – сказал Белов. По его мнению, сила этой бури может вызвать полярное сияние.

Корональными дырами ученые называют области в солнечной короне с пониженным давлением плазмы. Именно такие дыры сильнее всего влияют на космическую погоду, приводя к геомагнитной активности, и являются основным фактором, влияющим на ионосферу и магнитное поле Земли.