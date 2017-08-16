Камеры в самолетах необходимы, объяснил Ространснадзор

17 Августа 2017 года, 16:35

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Установка камер на борту воздушного судна необходима для контроля работы наземных служб при досмотре самолета, пишут «Известия». Об этом заявил заместитель главы Ространснадзора Владимир Черток.

«Что получается [без камер в салоне]? Мы не видим, как работают наземные службы. Они же тоже осуществляют досмотр. Так же как мы осуществляем досмотр воздушного судна перед вылетом по безопасности, так же и внутри. Но это никто не контролирует — нет записи — непонятно, что делали люди, выполнили ли они полностью, не совершил ли кто-то каких-то действий, которые нельзя делать», — пояснил Черток.

По его словам, данное требование прописано в нормативно-правовом акте.

«Это так называемое средство объективного контроля. Идет видеозапись, которая регистрирует то, что происходит в салоне», — сказал замглавы Ространснадзора, добавив, что данная мера касается в первую очередь наземного персонала.