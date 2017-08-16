Морские диверсанты ВМФ получат уникальные миниатюрные субмарины

17 Августа 2017 года, 16:58

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – Морские диверсанты Военно-морского флота получат новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650. Корабли смогут незаметно доставлять к берегу и забирать группы специального назначения и сил специальных операций — «вежливых людей». Уникальная подлодка спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ) «Малахит» и получила неофициальное название «Суперпиранья».

Как сообщили «Известиям» в Главном штабе флота, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет приниматься после уточнения конечного облика изделий.

«П-650 — многоцелевая лодка, — рассказал ведущий конструктор ЦКБ «Малахит» Виктор Караваев. — На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек со шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Корабль имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на нем различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе».

П-650 имеет длину 55 метров и ширину 6,4 метра. Предельная глубина погружения — 300 метров. В движение ее приводят два дизель-генератора, вырабатывающих электроэнергию для сверхтихого гребного электродвигателя. Дальность хода — две тысячи морских миль, это свыше 3000 километров. Большую часть этой дистанции субмарина может пройти в подводном положении, не раскрывая своего местоположения. Экипаж — девять человек. На лодке есть специальное помещение под размещение группы из шести боевых пловцов. Корабль может нести четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.

По словам Караваева, П-650 берет свое начало от сверхмалых подводных лодок советского флота проекта 865 «Пиранья». Эти корабли специально предназначались для скрытной доставки спецназовцев к побережью противника. По этой причине они были одними из самых секретных в ВМФ. Всего было построено два подводных корабля МС-520 и МС-521. Однако в 1999 году программа была закрыта. Лодки было решено списать в утиль.

Военный эксперт Владимир Щербаков рассказал, что интерес к сверхмалым подводным лодкам вызван прежде всего появлением ударно-диверсионных кораблей в ВМС США.

«В отличие от американской российская концепция предполагает создание сверхмалых и малошумных кораблей прибрежной зоны или внутренних морей, — рассказал эксперт. — Они будут очень востребованы на Балтийском, Черном, Южно-Китайском или Каспийском морях, где нет больших глубин, и куда незаметно атомная лодка просто физически не войдет».