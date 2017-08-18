Arctic Sunrise вновь арестован. Теперь в Норвегии

18 Августа 2017 года, 09:00

НОРВЕГИЯ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Норвежские правоохранительные органы арестовали судно ArcticSunrise, принадлежащее международной природозащитной организации Greenpeace. Об этом сообщает полицейское управление Королевства.

На сей раз 35 активистов задержали во время акции в Баренцевом море в охранной зоне нефтяной платформы Статойла. Акция была направлена против решения Норвегии расширить добычу нефти и газа на арктическом шельфе. Активистам удалось на несколько часов остановить работу буровой платформы Statoil.

«Гринпис Россия» сообщил, что среди задержанных есть одна россиянка – Татьяна Васильева.

Судно ArcticSunrise в 2013 году было задержано российскими властями во время акции Greenpeace возле платформы «Приразломная». Ледокол находился под арестом в порту Мурманска 10 месяцев. В середине июля текущего года международный трибунал вынес решение, согласно которому Россия должна выплатить 5,39 млн евро.