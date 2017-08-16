Центробанк начинает выпуск полимерных денег

18 Августа 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Центробанк начинает использовать полимеры для повышения защиты купюр, пишут «Известия». Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. А на купюре к Чемпионату мира по футболу планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки.

Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 100-рублевая банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу-2018, войдет в обращение в I квартале 2018 года. Регулятор планирует использовать полимеры для повышения их защиты. Как указали представители Банка России, сейчас в банкнотах используется бумага, содержащая 100% хлопка.

К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук. В большинстве случаев это понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. В ЦБ считают, что использование их при производстве денег сделает купюры более прочными, фактически пластиковыми.

«Впервые полноценные пластиковые деньги были выпущены в Австралии в 1980-х, — рассказала вице-президент ВТБ24 Елена Воробьева. — Сейчас все австралийские доллары — пластиковые. Большое количество стран уже выбрали полимерные деньги для постоянного использования. Среди них — Новая Зеландия, Бруней, Вьетнам, Мальдивы, Канада, Папуа — Новая Гвинея и Румыния. Частично полимерные денежные знаки используются в Бразилии, Великобритании, Израиле, Индонезии, Гонконге, Китае, Малайзии, Мексике, Северной Ирландии, Сингапуре и Чили».

По ее словам, срок жизни полимерных купюр в 3-5 раз превышает срок жизни бумажных. Полимерные деньги обладают и большим потенциалом при защите от подделок, указала эксперт. Генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева в свою очередь отметила, что производство полимерных банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажной наличности.