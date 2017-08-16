Минпромторг России стажируется в Мурманске

18 Августа 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В деловом центре «Арктика» началась выездная стажировка специалистов Министерства промышленности и торговли по вопросам развития и поддержки региональной промышленности в условиях импортозамещения, сообщает ГТРК Мурман.

Участники двухдневного семинара узнают о федеральных доступных инструментах, в том числе и финансовых, которыми можно воспользоваться при создании индустриальных парков, кластеров и технопарков.

«Здесь у нас участники – не только сотрудники Министерства, но и Фонд развития промышленности, корпорация среднего и малого бизнеса и другие. Наша цель, чтобы все институты, которые с нами взаимодействуют, в онлайн режиме могли рассказать о том, как они могут быть полезны для развития региона», – сказал директор Департамента региональной промышленной политики и проектного Минпромторга Алексей Беспрозванных.

Участники деловой встречи – представители исполнительных органов власти регионов Северо-Запада, федеральных институтов, руководители предприятий. В этом году кредитный портфель на реализацию региональных программ развития промышленности составляет 8,5 млрд рублей. Потенциал Мурманской области министерство назвало высоким.