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Главная » НОВОСТИ » У туристов из Турции по возвращении измеряют температуру в аэропорту
 
 
 
 
18 Августа 2017 года, 10:30

У туристов из Турции по возвращении измеряют температуру в аэропорту


РОССИЯ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Россиянам, которые отправились на отдых в Турцию, по возвращении начали измерять температуру в аэропорту. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить распространения вируса Коксаки.

«Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при получении информации о наличии на борту подозрительного на заболевание, поднимаются на транспортное средство вместе с бригадой скорой помощи (специализированной инфекционной или со специально обученным персоналом с наличием средств индивидуальной защиты) для работы с больными», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что условно здоровых пассажиров, которые летели вместе с зараженным, перевезут в медицинскую организацию для наблюдения в условиях изоляции. Кого считать заболевшим, кому положен карантин, на какой срок, устанавливает ответственный сотрудник Роспотребнадзора. Он вносит соответствующие предложения представителям транспортной и медицинской организаций.

В Министерстве здравохранения рассказали, что уже разослали в регионы профилактическую памятку для населения по энтеровирусной инфекции.

«Заболевание начинается остро, с подъема температуры до 39–40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, так как он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу», — отметили в министерстве.

 

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  • Идиоты! Маразм крепчает! А, скорее, таким образом проявляется коррупция в поражённой ею стране: на федеральном уровне, без разбора по отношению к любому её гражданину! Всех заставляют платить за то, что съездил в Турцию, а не в Крым! И это на наши же в конце-концов деньги!
  • Любезный, с вами всё нормально?.. Где тут "коррупция"? В чём "маразм"? За что "заставляют платить "? Вы не в курсе, что в Турции свирепствует кишечный энтеровирус, поражающий в основном детей? Что в данной ситуации государство неправильно делает?
 
 
 
 
 
 
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