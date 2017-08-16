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Главная » НОВОСТИ » «Туломские причуды» мурманского фотографа покажут на выставке в Новосибирске
 
 
 
 
18 Августа 2017 года, 10:45

«Туломские причуды» мурманского фотографа покажут на выставке в Новосибирске


НОВОСИБИРСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В Новосибирском Музее природы с 19 августа по 24 сентября пройдет выставка лучших работ фотоконкурса «Дикая природа России», сообщает «National Geographic Россия».

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В 2016 году на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru было загружено более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Также на конкурсе была представлена специальная номинация «Энергия жизни».

Главный приз получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды». Полный список победителей и призеров 2016 года можно посмотреть по ссылке. Лучшие конкурсные работы уже были представлены в Москве, Санкт-Петербруге, Казани и Ульяновске. 

ФОто: Дмитрий Вилюнов

 

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